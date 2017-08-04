بيروت ـ زينة طبّارة

رأى نائب عكار عضو كتلة المستقبل سابقا خالد الضاهر، ان النزوح السوري قضية دولية مرتبطة مباشرة بالأمم المتحدة، صاحبة الحق الحصري في تقرير عودة النازحين او عدمها.

ولفت الضاهر في تصريح لـ «الأنباء» الى ان كلام السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي بأن دولته ترفض الوساطة ولا ترضى إلا بالتفاوض والتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية لحل مشكلة النازحين، مجرد عنتريات مضحكة تستحق الشفقة، خصوصا انه لا يعترف اصلا بأن النازحين هم من الشعب السوري، ناهيك عن انه يمثل نظاما متهالكا غير معترف به عربيا ودوليا، معتبرا ان علي ما كان ليشترط على الحكومة اللبنانية، لولا استناده الى مواقف الحرس الثوري والباسيج الايراني داخل الحكومة ومجلس النواب.



وأضاف الضاهر معتبرا ان ما يستحق التوقف عنده ليس الكلام المضحك لعبدالكريم إنما كلام الرئيس السابق امين الجميل القائل بأنه لا مفر من التفاوض مع سورية لعودة النازحين، متسائلا كيف يمكن للرئيس الجميل ان يفاوض من اغتال شقيقه الرئيس بشير الجميل ونجله الوزير بيار الجميل من ضمن سلسلة اغتيالات طويلة نفذتها المخابرات السورية بدءا بالزعيم كمال جنبلاط، مرورا برئيسي الحكومة رشيد كرامي ورفيق الحريري. وختم الضاهر بدعوته القوى السيادية في الحكومة وعلى رأسها تيار المستقبل والقوات اللبنانية، الى عدم تغطية طموحات حزب الله ومحاولاته الحثيثة لشرعنة سلاحه، وأجندته الايرانية ودوره على شواطئ المتوسط، مطالبا في المقابل الحكومة رئيسا وأعضاء بالاستقالة في حال عدم قدرتهم على حماية سيادة لبنان وهويته العربية.