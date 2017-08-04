شدد مجلس الوزراء اللبناني أمس على معالجة مضمون المذكرة التي وجهتها الكويت للبنان حول تورط عدد من اللبنانيين في قضية خلية العبدلي، مؤكدا متانة وعمق العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي الذي تلا البيان الصادر عن جلسة الحكومة امس إن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تطرقا خلال الجلسة التي عقدتها الحكومة الى المذكرة التي وجهتها الكويت الى لبنان.



وأضاف ان مجلس الوزراء أكد متانة وعمق العلاقات اللبنانية - الكويتية والدور الذي تقوم به الكويت أميرا وحكومة وشعبا في مساعدة لبنان واللبنانيين وتقديم الدعم لاسيما في الظروف الصعبة التي كان يمر بها لبنان.



وشدد مجلس الوزراء على معالجة مضمون هذه المذكرة وجلاء ملابساتها والمعطيات المتعلقة بها كافة، وذلك انطلاقا من الحرص على مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.