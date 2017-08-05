الاتهامات سياسية والرهان كبير على حكمة صاحب السمو في معالجة هذا الملف.



نفى الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ما تم تداوله عن تحريض حزب الله للاخوة الكويتيين على قلب النظام لا أساس له، مضيفا «جاهزون بالوسائل التي ترونها مناسبة لإزالة اي التباس وأن نتعاون في أي اتجاه لخير الكويت وخير لبنان».

قال نصرالله خلال كلمة له بثتها قناة المنار مساء اليوم: «حريصون على العلاقة بين لبنان والكويت بين الدولتين والشعبين وحاضرون لمناقشة اي التباس»، و«ما يقال اننا ارسلنا سلاحا الى الكويت غير صحيح وما يقال ان لدينا سلاحا في الكويت غير صحيح».



وتابع: «لا نريد في الكويت إلا كل الأمن والسلامة وما سيق من اتهامات هي اتهامات سياسية، والرهان كبير على حكمة صاحب السمو الأمير في معالجة هذا الملف».