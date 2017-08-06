بيروت ـ أحمد منصور

أكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب نعمة طعمة «ان لقاء اليوم الأحد في مطرانية بيت الدين، في ذكرى المصالحة في الجبل، والتي ستجمع رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك بشارة الراعي والنائب وليد جنبلاط والمطران مارون العمار ومختلف الشخصيات والفاعليات، سيكون رمزا للوحدة وللمصلحة التاريخية التي تمت في الجبل في العام 2001»، مشيرا الى انه يأتي أيضا في إطار تعزيز وتمتين تلك المصالحة»، مشددا على أهمية المحافظة عليها في الجبل، خصوصا بين المسيحيين والدروز وجميع الطوائف، لاسيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة حيث تشتعل من حولنا».



وقال طعمة في تصريح لـ «الأنباء»: ان العلاقة تاريخية وقديمة جدا بين مطرانية بيت الدين المارونية وآل جنبلاط وتحديدا مع «الست نظيرة جنبلاط»، حيث كان هناك كما يقال أوتوستراد مفتوح بينهما، وتفاهم بالتعايش والعيش الواحد، ولكن في الفترة الأخيرة حصل نوع من البرودة، ولكن مع انتخاب المطران مارون العمار، راعيا لابرشية صيدا ودير القمر المارونية، عادت العلاقة الى ما كانت عليه عبر التاريخ، وهذا ما نسعى إليه، لأن المصلحة التي تمت في الجبل وأرسى دعائمها البطريرك السابق نصر الله بطرس صفير مع زعيم الجبل النائب وليد جنبلاط، نريد المحافظة عليها وتعزيزها، فهذا ما نريده بالعيش الواحد، وهو اهم شيء سيكون في اللقاء في بيت الدين».



لكن التيار الحر والكتائب والوطنيين الاحرار اعربوا عن امتعاضهم لعدم دعوتهم للمناسبة، وذلك وفق بيان اسف صدر عن الاحزاب الثلاثة، ما دعا النائب جنبلاط الى المطالبة بوجوب دعوة جميع من شاركوا بجهود المصالحة.