طالب النائب اللبناني غازي العريضي بضرورة التفاهم على موقف موحد يتم تقديمه للكويت، مشيرا إلى أنه لا توجد للبنان مصلحة في إثارة أي خلاف معها، لأنها لم تتدخل قط في الشأن الداخلي اللبناني.



وتعليقا على المذكرة التي وجهتها الكويت الى الحكومة اللبنانية حول «خلية العبدلي» وتورط حزب الله فيها، قال العريضي في تصريح إذاعي أمس: إنه «من المهم التفاهم لبنانيا على موقف موحد يقدم للكويت، وقد بدأ ذلك في مجلس الوزراء وتبقى الأمور الإجرائية التي تجب معالجتها عبر القنوات الديبلوماسية».



وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أكد في خطاب له أمس الأول، العلاقة بين لبنان والكويت، نافيا الاتهامات الموجهة إليه بتدريب أفراد وإرسال أسلحة إلى الكويت. وقال نصرالله: «لم يشكل حزب الله خلايا في الكويت وليس له لا خلايا ولا أفراد ولا تشكيلات»، مؤكدا «حرص لبنان الشديد على أحسن العلاقات بين الدولتين والشعبين». وأضاف: «لا نريد أي غبار أو تفصيل يسيء للعلاقة» بين البلدين.