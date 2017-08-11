أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان عناية عز الدين مكانة المرأة الكويتية وحضورها في المجتمع خصوصا في المجال السياسي.

جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» على هامش المؤتمر الدولي الخامس للنساء العربيات في مجال الحوسبة الذي يعقد حاليا في الجامعة الأمريكية في بيروت.

ولفتت عز الدين الى ان «ابرز دليل على الدور المهم للمرأة الكويتية مشاركتها الفاعلة في مجلس الأمة» متمنية لها المزيد من التطور لتصبح مثالا يحتذى .

واعتبرت ان اهمية المؤتمر المنعقد في بيروت تكمن في العمل على تطوير قدرات المرأة العربية في المجتمع لتصبح اكثر فاعلية وانتاجا وتأثيرا إلى جانب دورها المهم كأم ومربية وزوجة للمساهمة في صناعة مصير أوطانها.

من جهتها، قالت ممثلة «مؤسسة النساء العربيات في مجال الحوسبة» في الكويت الدكتورة في جامعة الكويت زينب المعراج والتي تشارك في المؤتمر على رأس وفد من الكويتيات في تصريح مماثل لـ «كونا» «نحن نشارك في المؤتمر كوفد كويتي يهتم بمجال التكنولوجيا لتسليط الضوء على دور المرأة الكويتية في هذا المجال وتوفير الدعم لها للوصول لأهدافها في القطاعات الحكومية والخاصة».

وأضافت ان «المؤسسة تهدف حاليا الى توجيه الفتيات الكويتيات وفتح ابواب المعرفة لهن في تقنيات المعلومات والبرمجة لكي نثبت لهن ان مجال التكنولوجيا موجود في اي قطاع يرغبن الانخراط فيه».

وأوضحت ان التكنولوجيا اليوم هي الباب لولوج اي مجال عمل وقد اصبحت متداخلة مع جميع المجالات.

وأشارت المعراج إلى ان فرع المؤسسة في الكويت يقوم بإعداد برامج للمجتمع الكويتي في هذا الإطار وفتح المجال أمام الطالبات غير القادرات على دخول الجامعات او اللواتي لديهن ميول علمية مختلفة.

من جهتهم، شدد المشاركون في المؤتمر على أهمية التطور التكنولوجي الذي اصبح ضرورة لفتح آفاق جديدة في السياسة والاقتصاد والثقافة وبات مرتبطا بمدى التقدم في المجتمعات.

وأكدوا أهمية إعطاء المرأة العربية دورها وتطوير قدراتها وامكاناتها لثبتت نجاحها في العديد من المجالات.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة ايام حشد من النساء والرجال العاملين في قطاع التكنولوجيا في المنطقة العربية والعالم تحت هدف دعم وإرشاد المرأة العربية في مختلف مجالات الحوسبة وخلق روابط بينها وبين النظام البيئي العالمي للتكنولوجيا وتمكينها من تحقيق تطلعاتها المهنية.