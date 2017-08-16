الجيش يُشدد الطوق على مراكز «داعش» في الجرود

بيروت ـ عمر حبنجر

يفترض ان يقر مجلس النواب في جلسته التشريعية المقررة اليوم عددا من اقتراحات القوانين التي اتفق في حوار بعبدا على إلحاقها بقانوني سلسلة الرواتب وايراداتها، وتتناول ثغرات السلسلة والضريبة على الكحول والازدواج الضريبي وصندوق تقاعد القضاة وتعويضات العسكريين والتي اتفق عليها في اجتماع لاحق للحوار عقد بين وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان.

ولعب ضغط الشارع الذي حيّا رئيس مجلس النواب نبيه بري دورا في تسريع الوصول الى هذه الخلاصة، فرئيس المجلس قدم السلسلة على الموازنة العامة خلافا لما كان يراه الرئيس ميشال عون عندما وقع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، والسؤال المطروح الآن: ماذا عن الموازنة بعدما باتت السلسلة في أمان؟

اوساط التيار الوطني الحر رأت في الحوار الاقتصادي الذي اداره الرئيس عون في بعبدا «انجازا بمفهوم رئاسة الجمهورية ما بعد دستور الطائف واستعادة للدور». وقال النائب كنعان ان اقتراحات القوانين المعدلة لقانون السلسلة والضرائب ستكون جاهزة صباح اليوم وسيوقعها نائب عن كل كتلة ليصار الى تقديمها بمشروع قانون معجل مكرر في جلسة اليوم، في حين ينتظر ان يوقع رئيس الجمهورية قانون السلسلة على هذا الاساس.

حزب الكتائب المعارض رأى فيما اتفق عليه عجزا حكوميا واضحا وفشلا وتناقضا لا سابقة له في معالجة كل الملفات المطروحة، وكأن لا سلطة تنفيذية تمسك بزمام البلاد، معتبرا ان الحكومة تجتمع لتوزيع الحصص والمغانم وليس لتطبيق الدستور ومعالجة امور الناس، وطالبها بالاستقالة لأنها مستقيلة من واجباتها، وبتأليف حكومة تكنوقراط تشرف على الانتخابات النيابية.

وعلى صعيد الانتخابات، لا احد يتحدث عن الانتخابات الفرعية التي يوجبها الدستور لإملاء ثلاثة مقاعد نيابية شاغرة في طرابلس وكسروان، بينما الجميع يتطلع الى الانتخابات العامة في مايو 2018. وعلى صعيد هذه الانتخابات الفرعية، تبنى الرئيس نجيب ميقاتي ترشيح الوزير السابق نقولا نحاس عن المقعد الارثوذكسي في طرابلس، ولم يتطرق الى المقعد العلوي الشاغر في المدينة.

من جهته، النائب السابق مصطفى علوش تناول التأخير الحاصل في الانتخابات الفرعية، وسئل عما يعتقده من أسباب، وهل المشكلة في مدينته طرابلس أو في كسروان، فأجاب: لا أدري أين المشكلة، لكن لا شك ان اجراء الانتخابات الفرعية الآن سيشكل إحراجا سياسيا وإداريا لفرقاء الحكومة. وبالنسبة للمقعد الماروني في كسروان والذي شغر بانتخاب الرئيس عون رئيسا للجمهورية، فالراهن أن العميد المتقاعد شامل روكز، صهر الرئيس عون، هو الأوفر حظا في الحصول عليه في حال جرت الانتخابات، لكن يبدو ان ثمة من لا يريد إجراء انتخابات فرعية، تجنبا، ربما، لهذه النتيجة!

في هذه الأثناء، عادت معركة الجيش المنتظرة مع الدواعش في جرود السلسلة الشرقية الى الواجهة، في أعقاب اكتمال خروج مسلحي «سرايا أهل الشام» وعوائلهم من جرود عرسال وانتقالهم الى ريف القلمون الشرقي في «الرجيبة» وانتشار الجيش اللبناني في اماكن تواجدهم السابقة في وادي حميد ومدينة الملاهي، والمرتفعات المحيطة، ضمن مخطط تشديد الطوق وتضييق الخناق على مجموعات داعش في جرود رأس بعلبك والقاع وفق بيان قيادة الجيش.

وقد استهدف الجيش بالصواريخ والمدافع مواقع داعش في جرود رأس بعلبك وخربة داود.