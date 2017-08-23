بيروت ـ داود رمال

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لبنان والعراق يواجهان معا عدوا مشتركا هو الارهاب، وانهما سينتصران عليه حتما، لان ارادة الشعبين اللبناني والعراقي واحدة في نبذ التطرف وفي الالتفاف حول قواهما المسلحة التي تخوض مواجهات ناجحة للقضاء على الارهابيين.

وابلغ الرئيس عون نائب الرئيس العراقي د.إياد علاوي الذي استقبله قبل ظهر امس في قصر بعبدا بحضور وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، ان لبنان حريص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ويتطلع الى تعزيز التبادل التجاري على رغم الصعوبات التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير البرية نتيجة الاحداث في سورية.

وشدد الرئيس عون على ضرورة المحافظة على وحدة العراق.

بدوره هنأ علاوي رئيس الجمهورية على الانجازات التي حققها الجيش اللبناني في حربه ضد الارهاب، مؤكدا وقوف الشعب العراقي الى جانب الشعب اللبناني وقيادته الحكيمة، معتبرا ان لبنان يخوض في مواجهته الارهاب حربا دفاعا عن الانسانية جمعاء وقيمها، واعرب عن استعداد بلاده للمساعدة في ايجاد الحلول المناسبة للعقبات التي تواجه رجال الأعمال اللبنانيين في العراق.