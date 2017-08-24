بيروت ـ أحمد منصور

صدر قانون الإجراءات الضريبية التي تساهم في تمويل سلسلة الرتب والرواتب تزامنا مع صدور قانون السلسلة في الجريدة الرسمية بعد توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليه.



وبدأت الإدارات العامة بتنفيذ هذه الإجراءات على الصعد كافة، ومنها تلك المتعلقة بفرض رسوم إضافية على المغادرين جوا عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

وأصدر المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين تعميما طلب فيه من شركات الطيران العاملة في مطار بيروت الحريري الدولي البدء باستيفاء رسوم خروج المسافرين من الركاب اعتبارا من 22/8/2017 على اساس قانون رقم 45 بتاريخ 21 أغسطس 2017.

وكان مجلس النواب أقر زيادة على رسوم بطاقات السفر جوا درجة رجال الاعمال من 75 الى 120 الف ليرة، والدرجة الاولى من 100 الف الى 150 الف ليرة لبنانية، كما ان الرسوم على ركاب الطائرات الخاصة أصبحت 400 الف ليرة للشخص الواحد.



كما أصبح رسم الدخول للدرجة السياحية 60 ألف ليرة.