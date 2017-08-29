بيروت: داوود رمال

لفت المكتب الإعلامي للرئيس ميشال سليمان في بيان ان حادثة اختطاف العسكريين الشهداء أتت في ظل الفراغ الرئاسي خلافا لما تدعيه بعض الوسائل الإعلامية لأهداف رخيصة.

ودعا البيان الى ضرورة فتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات.

وحذر البيان أمس في الوقت عينه من خطر تشويه صورة الجيش المنتصر في «فجر الجرود» وفي كل المعارك التي سبقتها، ومن تداعيات السماح لعناصر «داعش» بالانتقال من الأراضي اللبنانية حيث يختارون تنفيذا لاتفاق ثنائي تم بين «حزب الله» والنظام السوري من دون علم الدولة اللبنانية، المفترض ألا تقبل بأقل من القضاء على هؤلاء بدلا من القبول برحيلهم الى ديارهم سالمين، بعد التثبت من استشهاد العسكريين وانتفاء مبررات المقايضة.