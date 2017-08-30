قرر مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان، بعد اجتماع استثنائي له صباح امس، الابقاء على دوام العمل في القطاع المصرفي، اي العمل حتى الحادية عشرة من يوم الجمعة وكل يوم السبت والتعطيل يوم الاحد. وكان مجلس النواب اقر قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي لحظ التعطيل يومي السبت والاحد وسمح للموظف المسلم بساعتين لصلاة الجمعة ويعود بعدها الى عمله.

غير ان مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان تبنى حملة ضد هذا التعديل مصرا على ان يكون دوام العمل حتى الحادية عشرة فقط ولجميع الموظفين. وكان يفترض انعقاد اجتماع عام لقضاة المحاكم الشرعية والجمعيات الاسلامية في دار الفتوى اليوم دعما لموقف المفتي، وقد ارجئ الاجتماع بعدما تبلغ المعنيون عزم كتلة نواب المستقبل التقدم باقتراح بقانون لتعديل الدوام بالنسبة ليوم الجمعة ليعود كما كان مع زيادة ربع ساعة على دوام بعد الظهر الذي ينتهي في الثالثة والنصف من بعد الظهر.