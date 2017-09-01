بيروت ـ أحمد عزالدين

أصدر المجلس الدستوري برئاسة د.عصام سليمان قرارا بوقف تنفيذ قانون الضرائب الملحق بقانون سلسلة الرتب والرواتب، وحدد يوم 15 سبتمبر الجاري موعدا للمذاكرة في اساس الطعن المقدم ضده.

وكان 10 نواب تقدموا بطعن امام المجلس الدستوري ضد قانون الضرائب الملحقة بقانون سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، مطالبين بإصدار قرار معجل بوقف تنفيذ قانون الضرائب ومن ثم ابطال هذا القانون من اساسه.

وقد اجتمع المجلس الدستوري قبل ظهر الخميس الماضي ناقش فيه الطعن الذي تبناه نواب حزب الكتائب الخمسة فضلا عن النواب المستقلين: خالد الضاهر، فؤاد السعد، سليم كرم، دوري شمعون، وبطرس حرب، وقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل للنواب الذين لم يوقعوا الاقتراح: لسنا بحاجة الى تواقيعكم.

يذكر أن الطعن لا يتعرض لقانون السلسلة بذاته، بل ضد الوعاء الضريبي الذي سيرفع نسبة الغلاء ويهدد القدرة الشرائية للمواطن.