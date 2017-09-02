بيروت ـ خلدون قواص

اعتبر مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، خلال خطبة عيد الأضحى بمسجد محمد الأمين وسط بيروت، ان «القدس والمسجد الأقصى يتعرضان لهجمة تهويدية شرسة من قبل العدو الاسرائيلي الصهيوني»، داعيا المسلمين الى عدم ترك «قضيتكم الأساسية وهي قضية فلسطين واعلموا أنه لا كرامة للعرب والمسلمين مادامت ارض فلسطين محتلة».

وأكد ان «حب الوطن والعمل على عمرانه واستقراره هو عمل صالح بل هو في هذه الظروف ذروة الأعمال الصالحة لذا نقدر عمل الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية في مكافحة الإرهاب ونريد من اخواننا في الحج ألا ينسوا وطننا من دعوتهم لتصحيح المسار»، موضحا ان «الجيش اللبناني هو رمز الوحدة والسيادة وعلى اللبنانيين ان يقفوا صفا واحدا بجانب الجيش القادر على حمايتهم من العدو الاسرائيلي والمجرم الإرهابي».

وشدد على ان «مشروعنا سيبقى قيام الدولة كي يلجأ كل المواطنين في حاجاتهم وتطلعاتهم نحو دولتهم الوطنية»، لافتا الى ان «المواطنين جميعا ملتفون حول الجيش والدولة لدحر الإرهاب بكل أنواعه الظاهر منه والمستتر للحفاظ على هوية لبنان العربية وعلى الالتزام الكامل بالسلم الأهلي».

وشدد دريان على انه «سيبقى مطلبنا في دار الفتوى التعطيل يوم الجمعة فهذا مسار تاريخي وديني ووطني للدار وهذا المطلب ليس مطلبا طائفيا بل هو ديني وميثاقي نابع من مسيرة دار الفتوى التاريخية والدينية والوطنية»، مضيفا: «ليعلم الجميع ان التعطيل يوم الجمعة ليس موجها ضد شركائنا في الوطن بل مطلب اسلامي في مصلحة التماسك الوطني».

شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن طالب ايضا في خطبة صلاة الاضحى بعطلة يوم الجمعة، مذكرا بأن المسلمين شرعوا قوانينهم في أحوالهم الشخصية، ومن غير المقبول او الجائز إقرار قوانين تطال التشريعات الخاصة من دون توافق روحي عليها.