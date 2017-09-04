الحريري الذاهب إلى موسكو: الجيش هو الفائز بالمعركة بيروت ـ عمر حبنجر

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، امس أن قافلة «داعش» في سورية انقسمت إلى مجموعتين، ولا تزال مجموعة من الحافلات في الصحراء، في حين عادت مجموعة أخرى إلى مناطق تسيطر عليها قوات النظام السوري. وأضاف أنه تم تزويد الحافلة بالطعام والمياه.

وقال التحالف في بيان بالبريد الإلكتروني، بحسب ما أوردت رويترز، إنه سيراقب القافلة ويمنعها من دخول أراضي التنظيم في شرق سورية، وإن الحافلات الباقية في الصحراء، والتي تضم مقاتلين وأسرهم تلقت الغذاء والماء.

إلى ذلك، ألهب بيان «حزب الله» عن الصفقة التي عقدها مع داعش، بالسماح لمسلحي هذا التنظيم بالانتقال الى دير الزور، مع مناشدته المجتمع الدولي التدخل لأن الطائرات الاميركية تحاصر حافلاتهم في الصحراء، ردود فعل الفريق اللبناني الغاضب بسبب هذه الصفقة.

وقال النائب نديم الجميل في تغريدة على «تويتر»: قلب حزب الله على داعش، وقلب داعش على النظام وهكذا ترسو المعادلة الثلاثية: حزب الله، داعش، النظام السوري.

الوزير السابق اشرف ريفي دعا الى المحاسبة في قضية استشهاد العسكريين، بدءا من قتال حزب الله في سورية، الذي ورط لبنان بازمات كبرى منها ما ادى الى استشهاد العسكريين وتهجير عشرات آلاف السوريين ومنع حكومة تمام سلام من التفاوض لاستعادة العسكريين، ثم اذا به يعقد صفقة العار مع داعش.

نائب الجماعة الاسلامية عماد الحوت، قال لقناة «ام.تي.في» ان معركة جرود عرسال كانت اشبه بمسرحية، وبانتصار الجيش في «فجر الجرود» اكدنا الفرصة لبناء الدولة القادرة على اتخاذ القرار، واعتبر ان حزب الله كان متخوفا من وقوع مجموعات داعش بيد الجيش اللبناني حتى لا ينكشف وجود قناة بين الحزب والتنظيم، وقال: انا متأكد من وجود هذه القناة، كما قال.

النائب عن تيار المستقبل عقاب صقر علق على خبر مصادرة املاكه في سورية بالقول: عندي املاك في سورية بقدر ما يملك بشار الاسد بالقرار السياسي السوري الآن، لذلك فان القرار بلا حقيقة كالنظام الذي اصدره: صفر.

بالنسبة لمصادرة أملاك الرئيس سعد الحريري ايضا قال صقر: ان نظاما قتل وصادر قرار وخيار وحرية مستقبل اللبنانيين والسوريين لن يؤثر عليه ان سرق منزلا من هنا او قطعة ارض من هناك.

ونفى صقر ان يكون تبلغ شيئا حول المصادرة، ربما لان ميشال سماحة (المحكوم بجرم ادخال عبوات ناسفة الى لبنان ولا ادري من البديل المكلف) حمل رسائل نظام الاسد التي تعودنا سماع دويها.

واضاف: أغرب الامور ان نظاما مارس الإرهاب بالدليل والصوت والصورة، اعتى انواع الارهاب وصنع ورعى داعش والنصرة، رمى في أرياق الشعب السوري كمية براميل حارقة بالكيماوي، لم يتجرأ العدو الاسرائيلي على استعمالها، ومازال يوسع التهم المزيفة للارهاب.

النائب بطرس حرب ابدى بدوره استغرابه لبيان حزب الله، وقال: رئيس الحكومة صرح بأنه ورئيس الجمهورية وافقا على الصفقة، بينما مجلس الوزراء غائب عن السمع، سائلا: من يحكم لبنان؟! مصادر سياسية قريبة من 14 آذار اعتبرت ان موقف حزب الله من التحالف الدولي يعكس حقيقة التناغم بينه وبين داعش، بدءا بالصفقة المشبوهة لترحيلهم من الجرود اللبنانية ومنعهم من استكمال عملية ضد هذا التنظيم الإرهابي بحجة الكشف عن الجنود المخطوفين، علما ان مصيرهم كان معروفا لدى الحزب منذ عامين، وأن مكان دفنهم سيعرف حتما.

وأضافت المصادر ان الأميركيين يعرفون بوجود مدنيين مع المسلحين ولا يقدمون على ارتكاب مجزرة، علما انه لم يتم فرز المدنيين عن المسلحين في الحافلات، إلا لغاية في نفس يعقوب، ومع ذلك فقد غادر العشرات منهم منفردين الى دير الزور تاركين القافلة حيث توقفت وكان التحالف الدولي قد طلب من روسيا إبلاغ الحكومة السورية بأنه لن يسمح لقافلة مكونة من 17 حافلة تنقل عناصر داعش من منطقة الحدود اللبنانية من الوصول الى الحدود العراقية وفق صفقة بين داعش وحزب الله برعاية دمشق، وان طائرات التحالف لم تستهدفها احتراما للقانون الدولي بسبب وجود مدنيين وعائلات العناصر، وإنما عمدت الى استحداث حفرة في طريق العودة الى منطقة البوكمال لعرقلة القافلة.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان ان العشرات من تنظيم داعش غادروا القافلة التي انطلقت من القلمون باتجاه دير الزور بشكل منفرد.

رئيس الحكومة سعد الحريري اكد ان الجيش هو الذي فاز بمعركة الجرود، وقال ان جيشنا هو الذي دخل جرد البقاع وطارد وحارب الإرهابيين، وقد ذهبت الى البقاع لأبين ان الدولة حررت هذا الجزء من لبنان.

ويزور الحريري موسكو في العاشر من سبتمبر الجاري. حيث يلتقي الرئيس بوتين ورئيس الحكومة ميدفديف ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ضمن إطار السعي لتأمين المساعدات للجيش.