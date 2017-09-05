بيروت ـ أحمد منصور



اعتبر النائب نواف الموسوي ان ما صدر من مواقف عن رئيس الحكومة سعد الحريري في باريس مواقف شخصية لا تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية. واشار الموسوي، وهو عضو في كتلة الوفاء للمقاومة، الى ان الحريري يعرف ان مجلس الوزراء لم يناقش على طاولته مسألة كيفية عودة النازحين السوريين ولم يتخذ قرارا بذلك، كما لم يناقش الموقف من النظام السوري ولم يتخذ قرارا بذلك، ورأى ان رئيس الحكومة تجاوز الدستور عندما عبر عن رأيه الشخصي، واذا كان قد اعطى لنفسه الحق في عرض آرائه الشخصية، فإن من حقنا ان نعرض آراء نوابنا واحزابنا والقوى السياسية المشاركة. وشدد الموسوي على ان النظام السوري شرعي وحليف ومقاوم والعلاقة معه قائمة على اساس التمييز، كما نص على ذلك اتفاق الطائف.

بدوره، عرض وزير الزراعة غازي زعيتر (امل) مع رئيس الحكومة السورية والوزراء المختصين نحو 36 اتفاقية، اضافة الى اتفاقية التنسيق والتعاون، معتبرا ان سورية هي بوابة التصدير من لبنان واليه، وان اعتماد طريق البحر والجو كلف المصدرين والحكومة نحو 50 مليار ليرة لبنانية.