بيروت ـ داود رمال

قرر المجلس الأعلى للدفاع اللبناني في اجتماع عقده امس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المعنيين وقائد الجيش العماد جوزف عون تكليف وزير الخارجية جبران باسيل بتقديم شكوى الى مجلس الأمن ضد خرق واستعمال العدو الاسرائيلي الاجواء اللبنانية في قصفه للاراضي السورية منذ يومين.

واستهل الرئيس عون الاجتماع بالقول: ان المرحلة المقبلة تتطلب الجاهزية والانتشار في الجرود المحررة، وأبلغ عون مجلس الدفاع ان التحقيق الذي طلبه في احداث عرسال عام 2014 لتبيان ظروف خطف وأسر العسكريين وقتلهم.

واشار وزير العدل سليم جريصاتي الى ان التحقيق سيتناول العناصر الجرمية لتفادي اي اتهام سياسي. ولفت عون إلى ما بذله الجيش من تحرير المناطق، لاسيما التي تم زرعها بالالغام، الى ان اضطر الارهابيون الى الاستسلام والتفاوض، مشددا على عدم مقاربة هذا الموضوع من منظور سياسي، لاسيما ان بعض التعليقات هدفت الى التقليل من أهمية ما قام به الجيش.

من جهته، قال رئيس الحكومة سعد الحريري: لقد انتصرنا لكننا لا نعرف كيف نتفق على هذا الانتصار، وكأن البعض يريدنا ان نخسر.

وبعد أن عرض قائد الجيش مجريات العملية العسكرية ونتائجها، تم عرض الأوضاع العسكرية والأمنية، لاسيما عند الحدود الشرقية، وتم تكليف قيادة الجيش اتخاذ التدابير اللازمة لانتشار أفواج الحدود البرية ورفع الاقتراحات لتأمين جميع المستلزمات العسكرية واللوجستية بأقرب وقت ممكن، كما تم عرض الأوضاع الامنية وأعطيت التوجيهات للاجهزة الأمنية للبقاء على الجاهزية المطلوبة لتفادي أي اعمال ارهابية او انتقامية تزعزع الاستقرار العام.