بيروت ـ أحمد منصور

زار وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف منطقة جنوب الليطاني، حيث اجتمع بقائد القطاع العميد الركن روبير العلم وقادة الألوية المنتشرة ضمن القطاع.

وخلال الاجتماع، اطلع الصراف على الاوضاع الأمنية في الجنوب والتعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» وضرورة تعزيز وتطوير هذا التعاون في شتى المجالات.

بعد ذلك، زار الصراف مقر قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، حيث عقد اجتماعا مع القائد العام لليونيفيل الجنرال مايكل بيري في حضور رئيس أركان القوات الدولية العميد كريستيان تيبولت وعدد من ضباط «اليونيفيل»، بحثت خلاله المهام التي ينفذها الجيش بالتعاون مع اليونيفيل على طول الخط الأزرق ما انعكس هدوءا في الجنوب، وتم التطرق الى الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية والتي كان آخرها قصف المقاتلات الإسرائيلية الأراضي السورية انطلاقا من الاجواء اللبنانية، وكذلك تحليق الطيران المعادي فوق عدد من المناطق اللبنانية وخرق جدار الصوت فوق عاصمة الجنوب صيدا.