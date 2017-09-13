لتبديد كل الاتهامات التي لاحقته بخصوص ملفه المالي، وفي خطوة غير مسبوقة، قرر وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الوزير جبران باسيل وضع ثروته أمام المراقبة التلفزيونية عن طريق قناة «الجديد» المعروفة بتحقيقاتها الاستقصائية، الى جانب التوقيع على تعهد يأذن بالملاحقة.

وبحسب قناة الجديد قال باسيل: «من يملك المال لا يعني أنه ليس آدميا ومن لا يملكه لا يعني أنه آدمي فأنا لست مضطرا الى التبرير وما أقوم به لا يلزم الآخرين لكن الإقدام على هذه الخطوة يريح ضميري». واضاف باسيل: «الحرب علينا لن تتوقف حتى ولو كشفت كل حساباتي المصرفية لأننا نمثل نقيض ما هو موجود في البلد».