بيروت - عامر زين الدين

في سلسلة تغريدات له عبر تويتر، ذكر النائب وليد جنبلاط ان مشاركته في الحكومة محصورة في الشكل والمضمون، ولسنا بصدد مواجهة احد، بل هي للتسهيل قدر المستطاع وبالممكن.

وقال: لا يمكن الاستمرار في هذا الجو الضبابي، وآن الأوان لأصحاب الشأن في محاربة الفساد وتطبيق الإصلاح ان يتولوا المهمة، فاللقاء النيابي الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي لا يمكنهما تحمل تبعات اعمال الغير، مع الاحترام لهم، ولا نريد اي سجال مع احد.

وأشار إلى انه سبق له ان حذر من ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب بلا تحقق من الموارد وبلا اصلاح، مستحيلة، لقد صوتوا لمشروع غير قابل للتطبيق. ودعا الى الاصلاح لأن هرم الدين يزداد علوا.