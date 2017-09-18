بيروت ـ أحمد منصور

اعتبر عضو اللقاء الديموقراطي النائب علاء الدين ترو انه «سيكثر الجوالون من الوزراء، لأن كل واحد منهم يفكر ان الوزارة «ملك أبيه» وانه سيدشن لتنتخب له الناس جماعته، ولكنهم لا يعلمون ان هذه الوزارات هي ملك الناس وحق الناس عليهم وبوجودهم في مراكزهم عليهم ان يؤمنوا احتياجات الناس».

وقال ترو خلال رعايته مهرجان «ليالي برجا 2017»: «يقولون ان الحكومة تريد استعادة ثقة الناس، انا رأيت ناس كانوا يفقدون الثقة بهذه الحكومة قبل تشكيلها وعندما تشكلت، الآخرون فقدوا الثقة بها، لأنها لم تفعل اي شيء مع الاسف، فالتخبط قائم في كل شيء، من فجر الجرود إلى النفايات، الى الكهرباء، والى كل المناقصات التي تجري في الدولة، وهنا أريد التحديث في أمرين، أريد توجيه تحية للجيش، ليس فقط لأنه جيش ولبناني، بل لأن الجيش فيه اخوتنا واولادنا، واقاربنا وجيراننا واولاد ضيعتنا ومنطقتنا واولاد بلدنا.

وفي موضوع الانتخابات قال: «أنا لست مرشحا للانتخابات النيابية ولن أترشح».

الحزب التقدمي الاشتراكي رشح د. بلال عبدالله من شحيم، فعلى الآخرين الذين يعتبرون انفسهم غيارى على برجا ومصلحة برجا ان يسموا مرشحا من برجا للانتخابات المقبلة، فجنبلاط اعطى برجا 25 سنة نيابة.