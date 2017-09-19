يقول موقع لبنان 24 إن الأمين العام للتيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أمضى ثلاثة أيام في بيروت مؤخرا، ساعيا للقاء الشيخ محمد الكوثراني مسؤول ملف العراق في حزب الله، الا ان اللقاء لم يحصل، لا مع الكوثراني ولا مع سواه من قادة الحزب.

الموقع عينه قال ان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي اتصل هاتفيا بالكوثراني موضحا له انه عندما ادلى بتصريحه حول تسوية نقل الدواعش من الجرود اللبنانية الى الحدود السورية مع العراق، لم يكن مطلعا على التفاصيل.

وذكر مصدر متابع في بيروت لـ «الأنباء» ان الصدر زار بلدة بنت جبيل في الجنوب حيث له نسايب.