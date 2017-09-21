بيروت ـ خلدون قواص



أكد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ان الانتخابات النيابية ستجري ولكن من الآن الى ان تجري الانتخابات دعا الله عز وجل ان تؤمّن كل مستلزماتها، وأن تجري في أجواء من المحبة والتعاون والتلاقي بين القوى السياسية، وفي اجواء هادئة وديمقراطية، خالية من المشاكل والعقبات والعراقيل.



وأمل في رسالته بمناسبة السنة الهجرية الجديدة ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم فيما بعد الانتخابات، على نحو يضمن المشاركة الفعلية لكل المكونات الفاعلة في المجتمع اللبناني، وما نراه مناسبا لبناء الوطن هو تعزيز العمل المؤسساتي ودعم مؤسساتنا الرسمية والعسكرية، ليبقى الوطن قويا بجيشه ووحدة شعبه.



وقال: نحن مقبلون على استحقاق وطني كبير يتمثل في اجراء انتخابات نيابية في الأشهر القليلة المقبلة، والسؤال الذي يطرحه المواطن الآن: هل ستحصل هذه الانتخابات النيابية ام لا؟ هذا التشكيك، او هذا التردد في مواجهة هذا الاستحقاق في رأينا، لا يفيد الوطن بشيء.