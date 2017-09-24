بيروت - أحمد منصور

تعرض رئيس مكتب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في مدينة طرابلس الإعلامي عبدالكريم فياض لاعتداء من قبل محافظ الشمال رمزي نهرا، على خلفية خلاف بينه وبين احدى الموظفات في قلم المحافظة على ركن سيارة في المرآب.

وبعد رفض فياض إنهاء الموضوع بطلب من نهرا، انتفض الاخير وأخرج من خلف مكتبه هراوة فيها عشرات المسامير الحديدية وانهال بالشتائم عليه، وقال له «بدي اضربك بدي اقتلك».

نقيب الصحافة عوني الكعكي، اوضح في بيان ان فياض تعرض لحادث اعتداء من محافظ طرابلس والشمال رمزي نهرا، وكل ذنب الزميل فياض انه جاء يشكو للمحافظ اعتداء سكرتيرته على سيارته. بدوره، اشار الوزير السابق رشيد درباس الى ان ما حصل ابلغ مؤشر على انهيار السلطة في مدينة هو تبادل الادوار فيصبح رجالها من حملة الهراوات ويصبح حملة الهراوات اصحاب السلطة، كل التضامن مع عبدالكريم فياض.