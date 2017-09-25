بيروت ـ زينة طبّارة

رأى الخبير المالي والاقتصادي د.ايلي يشوعي ان المجلس الدستوري كان ملزما بإبطال قانون الضرائب بسبب مخالفته للمادة 81 من الدستور التي تنص صراحة على عدم وضع اي ضريبة جديدة الا بموجب قانون شامل للمالية العامة او ما يسمى بالموازنة العامة للبلاد، معتبرا ان قانون الضرائب كان مجرد انفاق اضافي شرعه المجلس النيابي اعتباطيا لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وهو بالتالي بدعة مالية ما كان امام المجلس الدستوري سوى ابطاله ووضع حد لهذا الانتحار المالي والاقتصادي.

ولفت د.يشوعي، في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان كل قانون ضرائب غير مستند الى قانون الموازنة العامة هو هرطقة مالية وتشريعية بكل ما للكلمة من معنى، مؤكدا في السياق عينه ان الدولة عاجزة عن انجاز الموازنة العامة للبلاد، لأن قانون الموازنة يستوجب قطع حسابات الموازنات السابقة مع توضيح كل انفاق وواردات الحسابات السابقة بما فيها مبلغ الـ 11 مليار دولار المفقودين حتى الساعة، فالحكم اليوم هو حكم المتناقضات بين رئيس الجمهورية صاحب «الابراء المستحيل»، وبين رئيس الحكومة الذي يقف وراء المبلغ المشار اليه.

وردا على سؤال، اكد ان المجلس النيابي الحالي اوهن من يضطلع بمسؤولياته حيال الخزينة العامة وحيال لقمة عيش المواطنين، فقد اثبت هذا المجلس من خلال اقراره لقانون الضرائب المُبطل وقانون سلسلة الرتب والرواتب انه يرتجل القوانين دون النظر الى مدى دستوريتها وقانونيتها وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، مشيرا من جهة ثانية الى ان من طعن بالاتفاق الاضافي من خارج الموازنة (غامزا من قناة النائب سامي الجميل) يستطيع ايضا ان يطعن بقانون سلسلة الرتب والرواتب لأنه اقر ايضا من خارج الموازنة العامة، لكن ـ والكلام للدكتور يشوعي ـ عدم الطعن بقانون السلسلة لكونها انفاقا اضافيا مرده الى وجود البلاد في زمن الانتخابات النيابية العامة، ما يعني ان قانون سلسلة الرتب والرواتب اصبح امرا واقعا بعدما لم يطعن به حتى نائب واحد.