بيروت ـ خلدون قواص

أكد الوزير المفوض في وزارة الخارجية السعودية القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري ان الرياض وبيروت ومعظم عواصم العرب والعالم عانت آفة الإرهاب.

وقال خلال حفل استقبال أقامته السفارة السعودية في بيروت بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة نحن نشاهد يوميا محاولات ذاك الارهاب الذي ينسب زورا للإسلام، وينتقل بين مدينة وأخرى باحثا عن هدف لإجرامه.

وكما تعلمون فإن موقف المملكة، التي دعمت وتدعو إلى عالم دون إرهاب واضح، هو رفض الارهاب بكل مقوماته، وقد كانت السباقة في إدانة كل أنواع الإرهاب والعنف والتطرف والدعوة إلى ضرب الإرهابيين في جحورهم.