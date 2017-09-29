بيروت ـ داود رمال

أعلن «لقاء الجمهورية» رفضه منطق «تحالف الأقليات» أوالتسليم بتأمين الحماية من الديكتاتوريات، مؤكدا أن حوار الأديان ضرورة لا بد منها وهي تحتاج إلى مناخ تهدوي يؤمن نجاحها فيما لو قدر لبيروت استضافة مؤتمر كهذا، ما يعني عمليا انسحاب حزب الله من القتال في سورية والعودة الى الالتزام بتحييد لبنان عن صراعات المحاور بالتزامن مع عودة السوريين الآمنة إلى بلادهم.

وأكد اللقاء، الذي عقد برئاسة الرئيس ميشال سليمان، أن أموال السلسلة موجودة والسلطة السياسية قادرة على تأمين إيراداتها بسهولة فيما لو قررت تخفيف بعض النفقات والحد من الهدر والتنفيعات، بعيدا عن اللجوء إلى فرض الضرائب غير العادلة لتكبيد المواطن اللبناني مزيدا من المشقات الحياتية في ظل الركود الاقتصادي الراهن.