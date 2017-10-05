بيروت ـ أحمد عز الدين

لن يتحمل النواب اللبنانيون عناء التوجه الى الأمن العام للحصول على جوازات السفر الجديدة «البيومترية»، فقد اعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب بعد استقبال رئيس المجلس نبيه بري للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم «انه فيما خص جوازات السفر الخاصة البيومترية للنواب ابتداء من يوم الاثنين المقبل ستقوم الجهات المعنية في الامن العام بالاجراءات اللازمة في احدى قاعات المجلس لاعطاء السادة النواب الجوازات المذكورة». وربما السؤال: لماذا هذا الاجراء الاستثنائي بحضور الأمن العام الى مجلس النواب، بدلا من توجه النواب الى الامن العام كما سائر المواطنين؟

ويرد نواب على ذلك بالقول انه لتجنب حصول حالات مشابهة من تسجيل مواقف كما حصل مع النائب بطرس حرب الذي توجه قبل اسابيع الى وزارة الخارجية للحصول على جواز سفره الخاص الذي يمنح للنواب، وكان جواب الموظف انه لا يعرف انه نائب وعليه ان يحضر اثباتا لنيابته، علما بأن حرب هو نائب منذ العام 1972، وقد عين وزيرا عدة مرات وكان مرشحا للرئاسة ويقول النواب ان التصرف مع حرب يعود الى انه خصم سياسي لوزير الخارجية جبران باسيل، وفي الدائرة نفسها الانتخابية «البترون» الشمالية، لذا فإن المجلس لا يريد تكرار مثل هذا الأمر مع النواب.