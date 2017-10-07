وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون العقوبات ضد «حزب الله» اللبناني، الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.



وذكر بيان لمجلس الشيوخ أن مشروع القانون سيوسع نطاق العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها قانون منع تمويل الإرهاب الدولي الصادر عام 2015.



وأوردت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية امس قول السيناتور ماركو روبيو إن إرهابيي حزب الله المدعومين من إيران مسؤولون عن مقتل مئات الأميركيين، وما زالوا يشكلون تهديدا خطيرا على الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.



وأشار روبيو إلى أنه يجب على الرئيس والكونغرس أن يبنيا على النجاحات التي حققها قانون منع تمويل الإرهاب الدولي عام 2015 الذي استهدف حزب الله ووكلاءه، مشددا على ضرورة سن هذا المشروع الجديد لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة تمويل وتوسيع نطاق التهديدات الإرهابية والصاروخية لحزب الله والاتجار بالمخدرات وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية.



كانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي قد أقرت الأسبوع الماضي مشروع قانون لفرض مزيد من العقوبات على ميليشيات حزب الله اللبنانية.