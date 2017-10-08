بيروت - اتحاد درويش

اجتازت «مسيرة وطن» في اليوم الخامس لانطلاقتها من ساحة الشهداء في بيروت مسافة 75 كيلومترا سيرا على الأقدام. وتخلل هذه المسيرة التوقف في 5 محطات في بلدات: الشويفات، الدامور، جدرا، صيدا، فالعاقبية جنوبي صيدا.

وفي كل محطة كان قادة المسيرة يعقدون لقاءات مع الأهالي والفعاليات، ويناقشون معهم الهموم السياسية والإنمائية، مع التشديد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في مايو المقبل، كاشفة عن نية أعضاء فيها الترشح للنيابة او دعم مرشحين قادرين على إحداث خروقات إيجابية في الممارسة السياسية.

وصباح اليوم الأحد، تبدأ انطلاقة جديدة للمسيرة ضمن نطاق الـ 52 يوما المحددة لها، وذلك من بلدة عدلون على الساحل الجنوبي باتجاه مدينة صور فالمنصوري والناقورة.