بيروت ـ أحمد منصور

عبر «تيار المستقبل» عن رفضه بشدة ما صدر عن عضو مجلس الشعب السوري السابق أحمد شلاش في حق طرابلس وأهلها.

وأكد التيار ان «طرابلس الفيحاء هي مدينة الفخر والعزة والصمود، وان العار الذي نطق به المدعو شلاش يمثله هو ونظامه المجرم الساقط إنسانيا وأخلاقيا»، لافتا الى ان التيار سيتقدم عبر محاميه بأخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد شلاش.

وكان شلاش هدد بهدم طرابلس على «رؤوس من فيها» ردا على ما قال انه نزع اسم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد عن مستديرة المدينة.

وغرد شلاش على حسابه على تويتر قائلا: من نزع اسم القائد الخالد حافظ الأسد عن مستديرة طرابلس سيلقى ردا قاسيا وقاسيا جدا سنهدم طرابلس على رؤوس من فيها إن لم يتراجعوا!».