أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «الانتخابات النيابية ستجرى في مواعيدها على اساس القانون النسبي، وذلك للمرة الاولى في تاريخ لبنان، وكل ما يقال غير ذلك لا يمكن الاعتداد به».

ودعا أعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات الذين اقسموا اليمين امامه في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الى ممارسة مسؤولياتهم وفق الصلاحيات المحددة لهم في قانون الانتخابات، «والتي تشكل الاطار الوحيد لعمل الهيئة لضمان استقلاليتها وشفافيتها».

واعتبر ان «التجارب السابقة في عمل هيئة الاشراف اعترتها شوائب كان يمكن تفاديها لو التزم الجميع بالمهل القانونية والانظمة المرعية الاجراء»، داعيا اعضاء الهيئة الى «الوفاء بقسم اليمين لضمان نجاحهم وحيادهم في ممارسة عملهم».

وكان عون التقى المشنوق قبل ظهر أمس، وأجرى معه جولة أفق تناولت الاوضاع العامة في البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة، تحضيرا لإجراء الانتخابات النيابية، وبعد اللقاء قال المشنوق:

في اول مناسبة سنرسل مرسوما الى مجلس الوزراء مجددا حول قراءتنا لتطبيق قانون الانتخاب بعد المشروع الاول الذي عرضناه والذي لم نتمكن من تحقيق التفاهم حوله، وهذا ما يمكن تسميته الخطة «ب» لمناقشتها في مجلس الوزراء، وبداية في اللجنة الوزارية التي تمثل كل القوى السياسية المعنية بالتفاهم على هذه الخطة».