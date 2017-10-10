الحظوظ بين سعيد والحريري مقطوعة: كشف د.فارس سعيد عن انقطاع علاقته مع الرئيس سعد الحريري، وقال في هذا الصدد: «كان الرهان لدى القوات وتيار المستقبل من خلال التسوية الحفاظ على ما تبقى من الجمهورية لأن عكس التسوية كان سيبقي الفراغ الرئاسي مما يؤدي الى انهيار الدولة.

وكانت وجهة نظري أن كلفة هذه التسوية أكثر من مردودها الإيجابي، وبعد مرور عشرة أشهر، تبين أن البلد يتشكل من فريق واحد بعيدا عن الدستور والإجماع الوطني، ومنذ ذلك الوقت انقطعت العلاقات السياسية بيني وبين المستقبل والقوات، وزرت الرئيس الحريري مرة واحدة لإطلاعه على نشأة معارضة جديدة بالتعاون مع د.رضوان السيد وقال الحريري: «لست موافقا» وهنا انتهت القصة مع المستقبل.

معادلة مرّقلي لمرّقلك: ربطت مصادر سياسية بين قبول الحريري بإجراء التشكيلات القضائية على رغم عدم رضاه عنها وقبول التيار الوطني الحر إمرار سلفة الخزينة لوزارة الاتصالات على رغم معارضته السابقة لها، وقالت «إن معادلة «مرّقلي لمرّقلك» لاتزال حية ترزق».

أرسلان في وضع انتخابي دقيق: الوزير طلال أرسلان في وضع انتخابي دقيق، وذلك لأن جنبلاط سيشكل لائحة مكتملة، ولأن أرسلان يرفض أن يكون على لائحة واحدة مع مرشحي القوات، علما أن التحالف بين القوات والاشتراكي انتخابيا في الجبل صار بحكم المنجز، مع الإشارة إلى أنه بحسب القانون الانتخابي الجديد لا يمكن لأي ناخب شطب أي اسم من اللائحة التي سيقترع لصالحها، كما كان يحصل في السابق، وجل ما يمكنه القيام به هو وضع إشارة على اسم المرشح الذي يفضله على سواه، ليمنحه بذلك صوته التفضيلي.