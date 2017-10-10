بيروت - أحمد منصور

قال اللواء أشرف ريفي «إن الشعب عندما يقرر يفرض إرادته»، وأضاف ريفي خلال حوار جمعه مع أركان المجتمع المدني في سياق حديثه عن تجربة الانتخابات البلدية في طرابلس «أثبتنا أن إرادة التغيير أكبر من إرادة كل القوى السياسية»، مشددا على «إكمال هذا المشوار في الانتخابات النيابية المقبلة التي سنخوضها في كل مكان».



وقال «نحن هواة تغيير ولن نتحالف إلا مع قوى التغيير، أي المجتمع المدني، الرحم الذي ستخرج منه القوى السياسية الجديدة، ونحن نعمل على تحضير أنفسنا جيدا».

وأضاف اللواء ريفي: «يجب أن تبدأ العودة إلى الدولة وكذلك مواجهة المشروع الإيراني من خلال كتلة نيابية تؤمن بالسيادة والإصلاح.



هناك ما يخل بالتركيبة الاجتماعية وهو السلاح غير الشرعي، كما أن هناك فسادا غير مسبوق في الإدارات السياسية حاليا».



وسبق أن قلت إن التسوية الرئاسية جريمة وطنية، إذ سلمنا رئاسة الجمهورية إلى حليف حزب الله ومازال، وكان يفترض برئيس الجمهورية أن يكون على نفس المسافة من القوى السياسية، لكنه لم لا يفعل.



أيضا هم أعطوا وليس نحن، 17 وزيرا في الحكومة الحالية من أصل 30 وزيرا إلى حزب الله وحلفائه، وعمليا أعطوا القرار التنفيذي لحزب الله وحلفائه.