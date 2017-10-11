جنبلاط مرتاح في عاليه: يقال إن جنبلاط مرتاح جدا في عاليه وينطلق من بين ٢٦ الى ٣٠ ألف صوت تفضيلي، وهو قادر على إعطاء هنري حلو نصف الأصوات التفضيلية، لأن الأمير طلال ارسلان قادر على تأمين فوزه بأكثر من ١٢ ألف صوت تفضيلي.

أما في الشوف، فإن الأمور قد تبدو أصعب على جنبلاط، إذ ينطلق من ٣٥ ألف صوت تفضيلي لكنه مضطر الى توزيعهم على نجله تيمور ومروان حمادة ونعمة طعمة والمفاضلة بين المقعدين السني والماروني.

ترشيحات القوات ليست ضد التيار الحر: الترشيحات النيابية التي أعلنتها القوات اللبنانية حتى الآن لم تكن موجهة ضد التيار الوطني الحر، على ما تؤكد أوساطها، إذ تعتبر أن هذه الترشيحات من حقها بدءا من مقعدها النيابي في البترون مرورا بمقعد بعلبك ـ الهرمل، وصولا الى جزين حيث لها قاعدة شعبية وازنة، وبالتالي هي تميز بين الترشيحات والتحالفات، فالترشيح حق لكل من الطرفين، وفي حال التحالف أو انعدامه يكون لكل حادث حديث.

ويبقى، في رأي الأوساط «القواتية» أن العلاقة بين القوات وكل من التيار الوطني الحر و«المستقبل» لا يمكن التكهن بتحولها تحالفا انتخابيا من الآن وعلى مسافة 8 أشهر من موعد الاستحقاق النيابي.