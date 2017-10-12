بيروت ـ عمر حبنجر

شد التصعيد الاميركي ـ الإيراني، المصحوب بتهديدات اسرائيلية صريحة، الانتباه في لبنان، الخارج للتو من معمعة رواتب القطاع العام والضرائب الجديدة التي فُرضت على استخدامات غالبية اللبنانيين من ذوي الدخول المحدودة، وأكثر ما استوقف المسؤولين هنا، التهديد المباشر من افيغدور ليبرمان وزير الدفاع الاسرائيلي للبنان، والتصنيف الاميركي الجديد ـ القديم لحزب الله كمنظمة ارهابية، بما في ذلك جناحها السياسي، مع رصد جوائز بقيمة 12 مليون دولار لمن يقبض على قياديين لبنانيين للحزب، احدهما فؤاد شكر المستشار العسكري الاول للامين العام السيد حسن نصر الله، وقائد العمليات الخارجية في الحزب طلال حمية. وأعلن البيت الأبيض ان حزب الله منظمة ارهابية عالمية لايزال يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة القومي ودول الشرق الاوسط. وقال الاعلان الاميركي ان منظمة طلال حمية، لها خلايا في كل أنحاء العالم، وهي مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ الهجمات الارهابية خارج لبنان، واستهدفت الاميركيين والاسرائيليين في المقام الاول، وقد صنفته وزارة الخزانة الاميركية «ارهابيا عالميا»، في 13 سبتمبر 2012، وقد رصد 7 ملايين دولار مكافأة لمن يقدم معلومات تفضي إلى اعتقاله، بالإضافة الى 5 ملايين، لمن يرشد الى فؤاد شكر، الذي وصفه الموقع الاميركي بالمستشار الكبير في الشؤون العسكرية للأمين العام للحزب، والقائد العسكري للحزب في جنوب لبنان. وتزامن هذا الموقف الاميركي مع تصعيد اسرائيلي، تمثل في تهويل وزير الدفاع ليبرمان، بالحرب مع لبنان وسورية معا. من الجانب اللبناني، لم تصدر ردود فعل مباشرة، انما توقعت المصادر المتابعة لـ «الأنباء» صدور موقف عن مجلس الوزراء الذي سينعقد برئاسة الرئيس سعد الحريري اليوم الخميس، متضمنا التأكيد على ابتعاد لبنان الدولة عن الصراعات الاقليمية، مع التأكيد على أهمية الاستقرار الامني والاقتصادي في لبنان.

الا ان وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف استبق الموقف الرسمي، ليعلن من الجنوب، خلال تفقده مركز التدريب العسكري الايطالي في محيط مدينة صور، ان مهمة الجيش اللبناني، الدفاع عن لبنان، ونحن ضد أي اعتداء على السيادة اللبنانية، وخصوصا من العدو الاسرائيلي، ونحن والجيش سنكون بالمرصاد لأي عدوان.

بدوره، قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، أكد في احتفال تخريج ضباط اختصاص، أن الجيش الذي حقق الانتصار الكبير على الإرهاب في معركة «فجر الجرود» «على جاهزية كاملة للدفاع عن الحدود اللبنانية، بمواجهة العدو الإسرائيلي».

من جهته، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد (حزب الله) نوه بموقف الرئيس ميشال عون، وقال في احتفال حزبي: عندما راهنا على شخصية الرئيس ميشال عون، كنا ندرك أن قناعاته لا يمكن أن تتزعزع، بأهمية وجود المقاومة طالما أن هناك إرهابا إسرائيليا ومخاطر وجودية إسرائيلية.

في هذه الأثناء، ظلت ضرائب سلسلة الرتب والرواتب محور القراءات السياسية والاقتصادية في بيروت أمس، ويبدو أن غالبية اللبنانيين لم تستوعب بعد، لا الضرائب ولا مبرراتها في ظل غياب موازنة عامة، لكن ما تم تلمسه هو الارتفاع السريع في الأسعار التي قدرتها جمعية حماية المستهلك، بنسبة 4.33% في اليوم الاول، وتبعا لغياب الرقابة الحكومية بمعزل عن تحذيرات وزارة الاقتصاد وتهويلاتها.

ووصف حزب الكتائب المعارض، ما حصل بعملية تحايل على اللبنانيين، أعادت من خلالها السلطة السياسية فرض الضرائب نفسها بهدف تمويل حملاتها الانتخابية، ورفض الحزب معادلة «مرقلي تمرقلك» محذرا من فرض السلطة السياسية إيقاعاتها التسووية المكشوفة على تسيير أمور الدولة والناس، فإن تعارضت مصالحها انتكس البلد ومصالح المواطنين، وان تلاقت واتفقت مررت ما لا يمرر على الرغم من خلافاتها الجوهرية حول الملفات السياسية الأساسية.

ويذكر أن الدراسات أظهرت أن 7% من الضرائب المقدرة تطول الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.