بيروت ـ خلدون قواص

أكد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان خلال لقائه سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد في دار الفتوى، ان لبنان لا يقوم الا على التوافق، وان كثيرا من اموره التي تهم البلد سياسيا وامنيا واقتصاديا لا تتحقق الا بالتوافق والتفاهم لضمان الاستقرار والأمن والأمان في لبنان، وان اي اهتزاز بهذا التوافق هو بداية مشروع فتنة نحن في غنى عنها.

وشد على ان اللبنانيين حريصون على تعزيز وحدتهم لضمان الاستقرار في بلدهم لمواجهة الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه الذي تجلى بانتصار الجيش اللبناني في التصدي للمجموعات المسلحة على حدوده في جرود عرسال.

ولفت الى ان لبنان تربطه علاقات وصداقات ودية مع الدول العربية الشقيقة والاجنبية الصديقة التي تحترم حريته وسيادته وعروبته وقراراته ولا تتدخل في شؤونه وشجونه، مشيرا الى ان اسرائيل هي عدو للبنان ومحتلة لفلسطين وتقوم بخرق اجواء لبنان والتعدي على حدوده ولا تلتزم القرارات الدولية او تحترمها الخاصة بلبنان وفلسطين التي في صدارتها إعطاء الشعب الفلسطيني حقه لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.