بدأت الشركات النفطية التي تأهلت عروضها للاستفادة من الثروة النفطية والغازية في المياه الاقليمية اللبنانية بتقديم عروضها الى وزارة الطاقة اعتبارا من يوم امس.



وتسلم وزير الطاقة سيزار ابي خليل تقريرا من هيئة ادارة قطاع البترول حول الشركات المشاركة.



وقال ابي خليل: نحن في انتظار عروض الشركات ونتمنى ان يكون الاهتمام على مستوى آمالنا، علما ان اهتمام الشركات في العام 2013 كان مرتفعا والكلفة كبيرة، وهي لاتزال قائمة غالبا، ويجب التعاطي مع هذا الملف بواقعية وموضوعية كما نفعل راهنا، لأن هذا الملف يعني جميع الاجيال اللبنانية المقبلة.