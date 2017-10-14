٭ تطمينات أوروبية بأنه لا حرب إسرائيلية: أكدت أوساط وزارية بارزة أن وزير الخارجية جبران باسيل أجرى اتصالات بعيدة عن الأضواء مع نظرائه الأوروبيين في محاولة لاستكشاف طبيعة التصعيد الأميركي وحدوده، واحتمالات التصعيد الإسرائيلي العسكري، ووفقا للمعلومات تلقى وزير الخارجية أجوبة مطمئنة لجهة عدم وجود أي مؤشرات لدى تلك الدول حول استعدادات إسرائيلية للقيام بعمل عسكري واسع النطاق ضد لبنان. ».

٭ تناقض أميركي ـ إسرائيلي حول دعم الجيش: تتناقض التصريحات الإسرائيلية التي تصر على تصوير الجيش اللبناني على أنه تابع لحزب الله مع السياسة الأميركية التي تواصل دعمه.

والمتحدث باسم الپنتاغون إريك باهون في وقت سابق قال إن «تقوية القوات المسلحة اللبنانية تعزز مجموعة من المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، ولا يشمل ذلك التصدي لانتشار «داعش» وغيره من الجماعات المتطرفة العنيفة فحسب، وإنما أيضا القضاء على نفوذ إيران وحزب الله في المنطقة».

٭ ليس للصلح مطرح: عبر مقربون من النائب سامي الجميل عن استيائه الشديد من الوصف الذي وصفه به الرئيس سعد الحريري بأنه عديم المسؤولية، وقال الجميل لأحد الذين حاولوا الدخول على خط الوساطة إن الحريري «لم يترك للصلح مطرح بعد هذا الوصف».