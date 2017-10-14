بيروت ـ جويل رياشي

نصب جديد ارتفع في مدينة جبيل تكريما لحروف الأبجدية، على تقاطع المسلك الغربي للاوتوستراد في اتجاه بيروت، فوق الشارع الروماني المؤدي الى قلب المدينة حيث تقام شجرة الميلاد العملاقة سنويا. التمثال من توقيع الرسام والنحات رودي رحمة الذي تخطت شهرته بلاد الأرز وقد اختير أخيرا مع 40 فنانا عالميـا لإتمــام العمـل على 6 لوحات لنيلسون مانديلا ستعرض في أنحاء العالم دعما لمؤسسته.

النصب التذكاري الذي يجسد روحية مدينة الحرف بيبلوس أزيحت الستارة عنه في حفل أقيم في الهواء الطلق في حضور وجوه جبيلية ومدعوين، علما ان التمثال تقدمة «بنك بيروت».

يمثل التمثال شخصا يحمل «بكل حب» شخصا آخر بدوره ينقل الى الأعلى «حرف الحب» إلى الكون أجمع. الشخص الثاني يحمل في يده حبلا، حبل الأزمنة اللامحدودة، حيث وجد الوقت. وهكذا نعيش. وهكذا نرحل. واحدا تلو الآخر، عبر الوقت، نتبع بعضنا بعضا على صخرة الأزمنة، حتى نصل إلى المعرفة النهائية والكمال.

تقول المنحوتة بكل «حواسها» انه «من هذا البلد الصغير لكن الفريد من نوعه تنبع رسالة المعرفة للعالم كله. وهكذا، على الرغم من كل ما كنا نواجهه عبر الزمن، نحن لسنا فقط حالمين، ولكننا بالتأكيد أصحاب عزيمة».