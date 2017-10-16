أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن الآليات التي وضعها البنك المركزي للالتزام بالعقوبات الأميركية على حزب الله مستمرة وكافية.

وقال إن هذه الإجراءات لقيت ارتياح المسؤولين الاميركيين الذين التقيناهم في واشنطن.

وأضاف: سنستمر في معالجة قوانين العقوبات الجديدة بالصورة عينها. وشدد على ان هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الخارجية الاميركية، وأن الآليات القائمة كافية لتطبيق العقوبات بالإضافات التي أدخلت عليها.

ولفت سلامة في اتصال مع موقع «عرب اكونوميك» امس الى ان اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين كانت إيجابية، وقد شرح لمسؤولي الصندوق الثوابت التي يعتمدها لجهة الاستقرار في سعر صرف الليرة.