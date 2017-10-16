ليلى الشافعي

كشفت رئيس فريق إنساني التابع للمركز الدولي للتعليم النوعي التابع للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عنان الصبيحي عن افتتاح الفريق 5 مدارس بلبنان، لافتة الى تمكن المركز الدولي للتعليم النوعي ومقره الكويت من توفير التعليم النوعي لـ 70 ألف طالب سوري منذ انطلاق مشروعه الإنساني لتعليم أطفال النازحين السوريين في لبنان.

وأكدت الصبيحي على هامش افتتاح العام الدراسي في عدد من مدارس الكويت الخيرية بلبنان التي يشرف عليها المركز أن عدد الأطفال الذين تستقبلهم المدارس شهد ارتفاعا تدريجيا منذ انطلاق المشروع قبل خمس سنوات ليصل العام الماضي إلى 13 ألف طالب وزعوا على 27 مدرسة في شمال لبنان.

وأضافت أن هدف المركز الدولي للتعليم النوعي هذا العام هو توفير التعليم لـ 20 ألف طالب سوري نازح بزيادة سبعة آلاف طالب عن العام الماضي.

وقالت نائبة رئيس فريق إنساني نورة العتيبي ان الشعور الإنساني الجميل الذي شعر به الفريق خلال افتتاح 5 مدارس للنازحين السوريين في شمال لبنان جعل الزيارة من أسعد الرحلات الإنسانية التي قام بها الفريق خلال مسيرته التطوعية، خاصة عند النظر لنوعية التعليم الذي يقدم للطفل النازح والقيم التي تغرس فيه خلال العملية التعليمية.

وجدير بالذكر أن المركز الدولي للتعليم النوعي يعتبر أكبر مشروع تعليمي تربوي قيمي للنازحين السوريين في الشرق الأوسط وقد علم 46 ألف طفل خلال 4 سنوات اضافة الى كفالة 30 مدرسة و13 ألف طفل بمراحل التعليم الأساسي ويهدف لتعليم 20 ألف طفل للسنة الحالية، بواقع 60 دينارا لكفالة طالب لمدة عام دراسي كامل.