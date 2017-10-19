٭ الحريري يستقيل في حال...: تقول مصادر قريبة من «المستقبل» إنه في حال أصر حزب الله على سلوك سياسة التطبيع مع النظام السوري وعلى فرض نمط جديد في العلاقة الرسمية بين الحكومتين، فإن الحريري ليس مستعدا (وليس بإمكانه) لمجاراته في هذا التوجه، وسيكون له موقف يمكن أن يصل الى درجة الاعتكاف أو حتى الاستقالة، ولكن ليس في الوقت الحاضر وإنما في توقيت يختاره هو ابتداء من مطلع العام المقبل.

والسؤال: هل حزب الله يهمه بقاء الحكومة أم لم تعد تعني له الكثير ولا مشكلة لديه في الاستغناء عنها؟!

٭ توتر عشية الحكم في قضية اغتيال الجميل: عشية صدور الحكم في قضية اغتيال الرئيس بشير الجميل، والمتوقع في الأيام القليلة المقبلة، عاشت بعض أحياء الأشرفية في بيروت نوعا من الغليان أمس، وقبل الاحتفال بصدور الحكم بعد غد الجمعة، على خلفية تعليق يافطة تحمل تهديدا جديدا إذا صدر حكم عن المجلس العدلي بإعدام المتهم بقتل الجميل حبيب الشرتوني، وهو ينتمي الى الحزب السوري القومي الاجتماعي.

ونزل مناصرو الكتائب والقوات الى الشوارع ردا على التهديد، ورفعت صور الجميل وأعلام الكتائب في عدد من شوارع الأشرفية، لاسيما في ساحة ساسين، تحت شعار: «إذا عدتم عدنا».

٭ مشكلة الحريري في صيدا.. «الجماعة»: يعاني الرئيس الحريري من مشكلة أساسية في صيدا وإقليم الخروب حيث للجماعة الإسلامية الثقل الأساسي في هاتين الدائرتين. وتأتي قوة الجماعة الإسلامية بعد الحريري مباشرة، وقد أعلنت أنها لن تتحالف مع الحريري إذا لم يكن هناك تحالف معه في باقي المناطق وليس في بيروت فقط، لأن حجم شعبيتها كبير، وأكبر من حصولها على نائب واحد هو النائب عماد الحوت.