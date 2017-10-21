لا تخلو الجلسات النيابية من «قفشات» وأجواء طريفة. وعلى سبيل المثال، سجل أمس الأول لدى مغادرة الرئيس نبيه بري القاعة لبعض الوقت، أجلس مكانه النائب أكرم شهيب لإدارة الجلسة، ما دفع بالنائب سيرج طور سركيسيان لسؤاله ممازحا: «هيدي جلسة مجلس شيوخ؟». شهيب: «بعد بكير علينا. هلق بتعملنا مشكلة مع الباقيين» (في إشارة إلى ان مجلس الشيوخ من حصة الدروز وفق مداولات اتفاق الطائف). سركيسيان: «أنا معك، مع الأقليات». شهيب: «إلك من الصبح ما حكيت هلق فتحت معك بس جلست محل الرئيس بري». سركيسيان: «فتحت معي لأنك انت بتفتح لي قابليتي».