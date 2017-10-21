بيروت ـ منصور شعبان

وزع شريط فيديو في بيروت للنائب ستريدا جعجع صوّر في استراليا، حيث تقوم الآن بجولة مع زوجها رئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع، تتحدث فيه الى وفد من عائلتها الاساسية «طوق» عن تربيتها وعن كيفية تعرفها بـ «الحكيم»، وضمن الحديث انه عندما دخل سمير جعجع الى منزلنا قال لي والدي الياس طوق: «هالشب ما فيه منو، لأنه بشراوّي اصيل، ونزل دعوسلي على الزغرتاوية».

وتمنت ستريدا في الشريط ألا يفهم كلامها خطأ: «لكن والدي كان حريصا على ضيعته وبشراويته».

وما ان انتشر الشريط المسجل امس في لبنان حتى طالب تيار المردة الزغرتاويين والمحامي ميشال معوض رئيس تيار الاستقلال ستريدا بالاعتذار، في حين اصدر عمها وخصمها السياسي النائب السابق جبران طوق بيانا وصف فيه كلامها بكلام كارثي طاول بلدة مارونية وطنية.

ولاحقا صدر عن المكتب الإعلامي للنائب ستريدا جعجع:

«بعد البلبلة الكبيرة التي أثارها فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تم تصويره خلال لقاء النائب ستريدا جعجع مع رابطة

آل طوق في سيدني أستراليا، حيث استعادت عن طريق الدعابة كلاما جاء على لسان والدها منذ أكثر من ثلاثين عاما، تود النائب جعجع أن توضح أن كلامها جاء مجتزأ ولم يكن المقصود منه التعرض بأي شكل من الأشكال لأبناء زغرتا، هذه البلدة التي نحترم أهلها وتاريخها.

بناء على ذلك ولأن الاعتذار شجاعة وثقافة مطلوبة، تتقدم النائب جعجع بالاعتذار من أبناء زغرتا الأعزاء فردا فردا وتؤكد أنها لم تقصد جرح مشاعرهم أبدا لا بل تعتبر أن كرامة أهل زغرتا هي من كرامة أهل بشري ونحن كلنا أهل وإخوة وأقارب وأولاد مجتمع واحد.

وتجدد النائب جعجع حرصها على العلاقات الطيبة التي يتم بناؤها حجرا فوق حجر بين تيار المردة وحزب القوات اللبنانية والتي تكللت بالنجاح حتى الآن وإلى مزيد من التقدم ان شاء الله.

فاقتضى التوضيح».