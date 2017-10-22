بيروت ـ اتحاد درويش

واصلت «مسيرة وطن» مشوارها الذي بلغت فيه مسافة طويلة مرت به على العديد من المدن والقرى اللبنانية، عرّفت عن نفسها واهدافها من خلال اللقاءات التي اجرتها مع السكان، بالاضافة الى الحوارات المباشرة معهم حول شؤون وشجون الوطن وفي مقدمتها التأكيد على اجراء الانتخابات النيابية والاحتكام للدستور وسط اصرار وعزيمة على التمسك بالعناوين الوطنية الجامعة.

وفي الرحلة التي انطلقت بها اوائل الشهر الجاري استطاعت «مسيرة وطن» تجاوز مسافة 230 كلم سيرا على الاقدام خلال نحو 20 يوما حتى الان، وكان لها في كل مسافة تقطعها محطة في احدى المناطق أو القرى مع الأهالي حيث تعقد نقاشات تنضم اليها كافة شرائح المجتمع.

وقد التقت «مسيرة وطن» هذا الاسبوع أهالي بلدات بنت جبيل، بليدا، حولا، الخيام، الهبارية، شبعا، حاصبيا، واشار بيان صادر عن «مسيرة وطن» الى ان ابناء الجنوب مستعدون ومقتنعون بضرورة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة لكنهم يسجلون ملاحظات على أداء المرشحين الذين يفرشون الأرض وعودا قبل الاستحقاق، اما بعده وفي حال حالفهم الحظ فينسون أو يتناسون ما اعلنوه.

ورأى البيان ان المواطن اللبناني يشعر ان الدولة ليست دولته فهي لا تعمل ولا تنشط الا كسلطة جباية، فلا تحميه ولا تحضنه، لا بل تأكل حقوقه وتغيب عدالتها، وطلما انها غير حريصة على مصالحه يتجه المواطن الى معاملتها بالمثل، وازاء هذا الأمر يغيب «حب الوطن» لصالح «حب الزعيم والسبب الأساسي عدم بناء هذا الوطن وفق أسس سليمة».