15 تشرين الاول هو «اليوم العالمي للعصا البيضاء» العصا التي يسترشد بها الكفيف في تنقلاته، وترشد في المقابل المجتمع الى ان حاملها كفيف.



وفي هذا الاطار، احيا نادي المعين للإعاقة البصرية والجسدية في مركز المعين للدعم والتمكين التابع لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان - دار الأيتام الإسلامية «اليوم العالمي للعصا البيضاء» في مؤسسة التنمية الفكرية التابعة للمؤسسات، حيث حضرت مجموعة من ابناء مجمع انماء القدرات الإنسانية ومركز رأس النبع ومؤسسة التنمية الفكرية التابعين للمؤسسات مع منتسبي نادي المعين.



وتخلل النشاط تعريف الاشخاص غير المكفوفين بكيفية استخدام العصا البيضاء وطريقة استعمالها في المشي والسير. كما هدف النشاط الى التعريف بالطرائق والوسائل التي تدعم المكفوفين في حياتهم اليومية.



تجدر الاشارة الى ان العصا البيضاء هي وسيلة تعويضية يعتمد عليها المكفوفون في المشي، والغرض منها تحسس الطريق امامهم.