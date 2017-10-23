بيروت - أحمد منصور



تعرض مكتبا حزبي «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» في منيارة في منطقة عكار في شمال لبنان، الى الحرق لكن الأضرار اقتصرت على احتراق الأعلام المرفوعة على شرفتي المكتبين المتجاورين.



وقد عكس الحادث جملة مواقف ادانة من ابرزها منسقية عكار في «القوات اللبنانية» التي اعتبرت في بيان لها ان هذه المحاولات السافرة لم ولن ترهبنا يوما كونها ممارسات ولى عليها زمن الوصاية وباتت منتجا فاقد الصلاحية، وأن وجودنا في عكار مستمد من وجودنا التاريخي في لبنان، وأي محاولات لإحباط عزيمتنا او ثنينا عن مسيرة نضالنا مصيرها الفشل.



واعتبرت القوات اللبنانية ان صدور الحكم بقضية اغتيال الرئيس بشير الجميل لهو مؤشر واضح على عدم السماح بإعادة عقارب الساعة الى الوراء وأن انتظام عمل المؤسسات قد سلك طريقه القويم على الرغم من تضرر خفافيش الليل.



وطالبت القوى الأمنية بالقيام بالتحقيقات اللازمة وتعقب الفاعلين وصولا الى إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للقضاء المختص لإنزال اشد العقوبات بهم وليكونوا عبرة لكل من يحاول زرع الفتنة وتهديد السلم الأهلي.



من جهتها، ربطت هيئة الإعلام الكتائبية الحادث بحكم المجلس العدلي على عضوي الحزب السوري القومي الاجتماعي حبيب الشرتوني ونبيل العلم بالاعدام بجريمة قتل الرئيس بشير الجميل، وقالت ان صاحب متجر في نفس المبنى ينتمي الى الحزب القومي رفض تسليم كاميرات المراقبة!