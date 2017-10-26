اندلعت احتجاجات تخللها قطع طريق وحرق إطارات في ضاحية بيروت على خلفية إزالة بعض المخالفات.

وذلك احتجاجا على قيام ​قوى الأمن الداخلي​، بمساندة ​القوى الأمنية​ فجر أمس من إزالة عدد من الأكشاك وسيارات الاكبرس المخالفة في موقف ​حي السلم​.

وما لبث أن تجمع أصحاب هذه الأكشاك قرب الساحة في اعتصام احتجاجي، حيث أقدموا على إشعال الإطارات وقطع الطريق، معتبرين أن ما قامت به القوى الأمنية قطع لأرزاقهم.

وقد استنفر أصحاب الأكشاك و​ظهر مسلحون في المنطقة، في حين عملت القوى الأمنية مع البلدية على فك الاعتصام وتفريق المحتجين بالطرق السلمية.