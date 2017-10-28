النائب زهرا يصف باسيل بالوزير الأول وأبوفاعور يُعلن الوزير أبي خليل مفقوداً

بوغدانوف للجميل: حاضرون لتنسيق عودة النازحين إذا طلب لبنان





بيروت ـ عمر حبنجر

من مجلس الوزراء الى اللجنة الوزارية، لغط في قانون الانتخابات حول آلية تطبيق القانون الجديد الشديد التعقيد، لم يقدم حلا، انما قد يؤخر اجراء الانتخابات المقررة في مايو المقبل رغم التأكيدات الرسمية المتلاحقة،

فبعد جلسة مجلس الوزراء العقيمة على هذا الصعيد، اجتمعت اللجنة الوزارية المختصة في بيت الوسط أمس سعيا للخروج بحل لمسألة البطاقة الانتخابية البيومترية وللتسجيل المسبق لأسماء الناخبين الراغبين في الاقتراع خارج نطاق قيدهم الأساسي.

وقد دار نقاش طويل حول هاتين المسألتين دون التوصل الى نتيجة مع تمسك «الوزير الأول للعهد» جبران باسيل، كما يصفه نائب دائرته القواتي انطوان زهرا، بموقفه الرافض للتسجيل المسبق، والذي يكلف الناخبين في المغتربات جهدا ووقتا قد يفضلون معه صرف النظر عن الاقتراع، في حين يرى وزير الداخلية نهاد المشنوق ان عدم التسجيل المسبق للاسماء يسمح لكل حامل بطاقة بيومترية بالانتخاب في اكثر من صندوق.

كما اكد المشنوق استحالة إصدار الوزارة بطاقات لجميع اللبنانيين، وأكد تمسكه بعقد تلزيم البطاقة البيومترية بالتراضي، نظرا لضيق الوقت، لكن الوزراء لم يتفقوا. وبعد اجتماع اللجنة، قال المشنوق: ليس من جديد، التقدم طفيف، وهناك اجتماع آخر للجنة يوم الاثنين المقبل، وقد نكون امام تسوية قانونية، وقال: علينا التوصل الى حل خلال 4 أيام.

الوزير باسيل اصر على رفض التسجيل المسبق بينما اصر وزراء حزب الله وامل وطلال ارسلان على هذا التسجيل، بينما لم تكن لدى وزراء المردة والقوات والمستقبل مشكلة في التسجيل او من دونه، وهكذا بقيت الامور معلقة.

موضوع النازحين السوريين مازال في طليعة الانشغالات اللبنانية الرسمية بعد الاستحقاق الانتخابي، وقد تناوله الرئيس ميشال عون في كلمته في افتتاح السنة القضائية الجديدة امس في قصر العدل.

وجديد هذا الملف ابلاغ الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف الى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل استعداد روسيا للقيام بدور تنسيقي بين النظام السوري والفصائل المعارضة لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم في حال طلبت الحكومة اللبنانية من روسيا القيام بمثل هذا الدور.

وكان الجميل ـ الموجود حاليا في موسكو ـ قد طرح على مضيفه بوغدانوف ان تلعب روسيا دور الوسيط لعودة النازحين السوريين حفاظا على حياد لبنان الرسمي وتجنبا للازمة التي قد تنشأ من جراء تواصل الدولة اللبنانية مع النظام السوري.

وسألت اذاعة «صوت لبنان» الكتائبية وزير النازحين معين المرعبي عن رأيه بطرح رئيس الكتائب سامي الجميل في موسكو قيام روسيا بالتنسيق في موضوع عودة النازحين الى سورية، فأجاب: التفاعل الروسي في هذا الموضوع أكيد مرحب به، والرئيس سعد الحريري تحدث مع الروس عندما زار موسكو في هذا الموضوع.

المرعبي تحدث عن ورقة وزير الخارجية جبران باسيل لاعادة النازحين، فقال ردا على سؤال: هي افكار مجموعة من كل الناس، وهل كل شيء من عند باسيل مُنزل ويجب الاخذ به؟ لا احد يفرض شيئا على احد، لا جبران باسيل ولا غير جبران باسيل.

النائب السابق د.فارس سعيد عضو حركة المبادرة الوطنية غرد على «تويتر» امس معلقا على تصوير الرئيس ميشال عون بانه يستعيد في الحكم ما خسره المسيحيون في الطائف، بقوله: هذا كلام خطير، لأن المسيحيين ربحوا في الطائف نهائية الكيان اللبناني والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وحذار المس بـ«الطائف».

في هذا السياق، اصدر رئيس بلدة الحدث (الضاحية الشرقية لبيروت) قرارا باخراج النازحين السوريين من بلدته، وقال رئيس البلدية جورج عون: انا لست عنصريا، انما اريد حماية الايدي العاملة اللبنانية، وأدعو كل البلديات لأن تحذو حذونا. وليس هذا اول قرار بلدي في هذا الاتجاه، وتواجه بعض الاوساط اللبنانية موجة تخويف من كثافة المواليد لدى النازحين بغياب تسجيلهم في اي مكان، وقد حذر البعض من نشوء حالة «بدون» في لبنان.

يذكر ان هناك 300 الف طفل سوري ولدوا في لبنان منذ العام 2011.

في هذه الأثناء، شهدت وزارة الاتصالات معركة صلاحيات بين الوزير جمال الجراح ومستشاره نبيل يموت والمدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية، والثلاثة «مستقبليون»، حيث فسخ الوزير الجراح عقد الاتفاق كمستشار لوزير الاتصالات وعينه مستشارا اول له، في اليوم نفسه، وفي اليوم ذاته ايضا اصدر قرارا بفسخ تعاقد الوزارة مع هيئة اوجيرو المشغلة للوزارة بسبب خلافه مع المدير العام كريدية على تلزيمات وتعيينات امتنع معها المدير من التجاوب فيها.

على صعيد آخر، اعلن النائب وائل ابوفاعور ان وزير الطاقة سيزار ابي خليل خرج ولم يعد، والرجاء ممن يعرف عنه شيئا الاتصال بالجهات المعنية لأنه اخذ القرارات التي تعني المواطنين رهينة معه.

ورد الوزير ابي خليل قائلا: نحن موجودون لتلبية الطلبات الممكنة!

وردا على الرد، قال الوزير السابق ابوفاعور: اهنئ اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، بالعثور على وزير الطاقة سليما معافى، فقد استجاب الله الى ابتهالاتهم، ونحن منهم.