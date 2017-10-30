بيروت ـ خلدون قواص

أفرج في بغداد عن رجل الأعمال اللبناني عماد الخطيب ورفيقيه نادر حمادة وجورج بتروني الذين خطفوا منذ بضعة ايام فور وصولهم الى بغداد وطلب الخاطفون فدية مالية.

ويبدو أن النائب وليد جنبلاط لعب دورا في عملية الإفراج، حيث قال أمس: الحمد لله انتهى موضوع المخطوفين، وأتوجه بالشكر لكل من ساهم، وأخص بالذكر اللواء عباس ابراهيم المدير العام للأمن العام اللبناني.

وقد أعادت طائرة خاصة، انطلقت من بيروت امس، المخطوفين الثلاثة الى العاصمة اللبنانية.

وأعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تابع العملية عن كثب، ان المخابرات العراقية داهمت الخاطفين واشتبكت معهم وقتلت احدهم وذلك بالتنسيق مع اللواء عماد عثمان المدير العام للأمن الداخلي واللواء عباس ابراهيم المدير العام للامن العام.